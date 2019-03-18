Ученые: Соединения в кофе могут ингибировать рак простаты





Первоначально исследователи проверили влияние шести соединений, естественным образом содержащихся в кофе, на разрастание клеток рака предстательной железы человека. Они обнаружили, что клетки, обработанные ацетатом кахвеола и кафестолом, росли медленнее, чем контрольные. Затем они проверили эти соединения на клетках рака предстательной железы, которые были трансплантированы 16 мышам. 4 особи были контрольными, 4 получали ацетат кахвеола, 4 - кафестол, а остальные мыши получали комбинацию ацетата кахвеола и кафестола.Руководитель исследования, доктор Хироаки Ивамото (Hiroaki Iwamoto) из Высшей школы медицинских наук Университета Канадзава (Япония) сказал: «Мы обнаружили, что ацетат кахвеола и кафестол ингибируют рост раковых клеток у мышей, но комбинация, по-видимому, работает синергетически». По словам специалиста, через 11 дней опухоли у необработанных мелких млекопитающих стали примерно в 3 раза больше исходного объема (342%), тогда как новообразования у тех особей, которых лечили обоими соединениями, выросли примерно в полтора раза (167%).Работа японских ученых была представлена на конгрессе Европейской ассоциации урологов в Барселоне после публикации в рецензируемом журнале The Prostate. Однако авторы исследования отмечают, что многообещающие результаты не должны заставлять людей менять свое потребление кофе. Кофе может иметь как положительные, так и отрицательные эффекты, поэтому специалистам нужно узнать больше о механизмах этих процессов в клинических испытаниях.