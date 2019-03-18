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Oppo готовится выпустить смартфон с 6-дюймовым экраном

Производитель Oppo готовится к выпуску нового мобильного устройства, смартфон получит 6-дюймовый экран. Гаджет станет использовать ОС Android 9 Pie.
Oppo готовится выпустить смартфон с 6-дюймовым экраном

Компания Oppo в скором времени выпустит смартфон с большим дисплеем, изделие получило кодовое наименование A1K. Мобильное устройство станет функционировать на процессоре MediaTek Helio 22, предусматривается 2 ГБ ОЗУ. Девайс получит фирменную прошивку ColorOS 6. Новый девайс от известного производителя электроники будет работать на операционной системе Android 9 Pie.

Каплевидный вырез предназначен для улучшенной фронтальной камеры, он размещен в верхней части дисплея. Потенциальным покупателям предложат два цвета корпуса смартфона: красный и чёрный.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 10:55

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