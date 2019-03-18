Oppo готовится выпустить смартфон с 6-дюймовым экраном





Компания Oppo в скором времени выпустит смартфон с большим дисплеем, изделие получило кодовое наименование A1K. Мобильное устройство станет функционировать на процессоре MediaTek Helio 22, предусматривается 2 ГБ ОЗУ. Девайс получит фирменную прошивку ColorOS 6. Новый девайс от известного производителя электроники будет работать на операционной системе Android 9 Pie.Каплевидный вырез предназначен для улучшенной фронтальной камеры, он размещен в верхней части дисплея. Потенциальным покупателям предложат два цвета корпуса смартфона: красный и чёрный.