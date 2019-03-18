Врач Юлии Началовой: Артистка до последнего отказывалась от ампутации ноги, операцию сделали слишком поздно





Пребывая в клинике, исполнительница просила врачей любыми способами спасти ей ногу. Об ампутации не могло быть и речи, ведь без нее звезда не видела своей дальнейшей карьеры. Для этой операции требовалось согласие больной. Пока она была в сознании, категорически противилась этому, а когда согласие дали родные, к сожалению, было уже слишком поздно.Последнее время певица находилась в состоянии искусственной комы. Медики действовали по четким алгоритмам, но признались, что и сами недооценили ситуацию, ведь после чистки ноги пошел сепсис, что и привело к летальному исходу актрисы.Медик считает, что в данной ситуации зарубежное лечение не было бы лучшим. С его слов, жители России часто переоценивают зарубежную медицину. В США Юлии Началовой эту болезнь лечили обезболивающим, чем и запустили ее.Артистка не любила рассказывать о своих недугах, поэтому ее пиар-директор скрывал состояние знаменитости в первые дни. Она не хотела, чтобы всем стало известно про ее госпитализацию.