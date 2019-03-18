«Жизнь продолжается»: Яна Рудковская ответила критикам ее счастливых фото после смерти Началовой
Яна Рудковская, отдыхающая с семьей на Мальдивах, подверглась критике из-за жизнерадостных публикаций в период, когда страна скорбит об ушедшей в «мир иной» Юлии Началовой. В своем Instagram-аккаунте продюсер резко ответила недоброжелателям, что зацикливаться на этом она не собирается: «жизнь продолжается», а человека и его талант нужно ценить при жизни.
После прискорбного известия Рудковская, как и все звезды отечественного шоу-бизнеса, выразила соболезнования родственникам Началовой. Знаменитость на фоне трагедии посоветовала людям беречь свое здоровье и близких людей. Спустя несколько часов после публикации, посвященной скончавшейся певице, продюсер обнародовала жизнерадостные фото с Мальдив, из-за чего подверглась жесткой критике подписчиков. Некоторые недоумевали, как может звезда после такого печального события публиковать свои счастливые снимки.
Рудковская ответила, она, как и все, тяжело пережила утрату, но теперь нужно жить новым днем. «У моей семьи жизнь продолжается дальше», - написала знаменитость. По мнению продюсера, многие из «критиков» не знают даже репертуара Началовой, а ценить человека и его творчество необходимо при жизни, а не уже после смерти.
После прискорбного известия Рудковская, как и все звезды отечественного шоу-бизнеса, выразила соболезнования родственникам Началовой. Знаменитость на фоне трагедии посоветовала людям беречь свое здоровье и близких людей. Спустя несколько часов после публикации, посвященной скончавшейся певице, продюсер обнародовала жизнерадостные фото с Мальдив, из-за чего подверглась жесткой критике подписчиков. Некоторые недоумевали, как может звезда после такого печального события публиковать свои счастливые снимки.
Рудковская ответила, она, как и все, тяжело пережила утрату, но теперь нужно жить новым днем. «У моей семьи жизнь продолжается дальше», - написала знаменитость. По мнению продюсера, многие из «критиков» не знают даже репертуара Началовой, а ценить человека и его творчество необходимо при жизни, а не уже после смерти.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:26