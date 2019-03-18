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Назван ТОП-10 новинок марта среди гаджетов

Эксперты назвали ТОП-10 новинок марта, среди них указывают на телевизоры, смартфоны и беззеркальные камеры. Изделия получили высокотехнологичные функции, они обладают рядом преимуществ.
Назван ТОП-10 новинок марта среди гаджетов

Список открывает смартфон Samsung Galaxy S10+ с 6,4-дюймовым дисплеем. Гаджет работает на чипсете Exynos 9820, в нём установлен ускоритель нейронных вычислений. Далее следует смартфон Xiaomi Mi 9, девайс имеет 6, 4-дюймовый экран с каплевидным вырезом и тонкими рамками. Эксперты указывают на телевизор с искусственным интеллектом (ИИ) LG OLED W9 с. Аппарат поддерживает стандарт HDMI 2.1, это обеспечивает просмотр фильмов с разрешением 4К со скоростью 120 к/с. В списке присутствует смартфон Motorola Moto G7 Power, аккумулятора девайса хватает на трое суток активного использования. Далее следует телевизор Samsung QLED Q900R со сверхвысокой детализацией в 8К. В список включили смартфон Sony Xperia 10+ с 6,5-дюймовым экраном и тонкими рамками.

Специалисты указывают на модель Vivo V15 диагональю 6,53 дюйма, смартфон имеет выдвижную фронтальную камеру. В перечень новинок марта вошёл ноутбук HP Spectre Folio и компактная беззеркальный фотоаппарат Canon EOS RP. Замыкает ТОП-10 камера Sony α6400 со сверхскоростной фокусировкой.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 10:13

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