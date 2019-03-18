Kraz Hulk возглавил ТОП-5 бронированных военных машин

Kraz Hulk

Typhoon VDV

Rheinmetall Survivor R

Iag Guardian

Streit Scorpion AVF





На втором месте данного ТОП-5 числится, двигатель которого выдаёт мощность в 350 «лошадей». Машина покрыта бронёй высшего класса, оснащена общим отсеком для водителя и членов штурмовой команды.«Тайфун» получил дистанционно управляемый боевой модуль с пушечно-пулемётным вооружением, включая 30-миллиметровую автоматическую пушку, 7,6-миллиметровый пулемёт, дымовые гранатомёты (6 шт.), а также оптико-электронное оборудование .Третью строку рейтинга специалисты отдали «австрийцу». Данная бронемашина обладает оптимальным соотношением защиты и грузоподъёмности. В перечне её оснащения – несколько огневых систем.Четвертая позиция досталась канадской моделис мотором на 350 лошадиных сил. Её броня изготовлена из сертифицированного баллистического материала, благодаря чему машина может противодействовать баллистическим угрозам противника под любым углом. На укреплённой крыше можно располагать любого типа пулемёты. Кроме того, броневик возможно укреплять дополнительным оборонительным вооружением.ТОП-5 замыкает, работающий на «дизеле», выдающем мощность в 300 л/с. Транспортное средство получило эффективную противоминную защиту, также оно оснащено пружинной подвеской для колёс.