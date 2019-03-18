Kraz Hulk возглавил ТОП-5 бронированных военных машин
Автоэксперты Car.Ru составили ТОП-5 лучших бронированных военных машин, разместив на первой строке многоцелевую модель Kraz Hulk. Лидерство в рейтинге ей обеспечили абсолютная защищённость от повреждений пулями, надёжное противоминное днище и ряды амбразур для ведения огня.
На втором месте данного ТОП-5 числится Typhoon VDV, двигатель которого выдаёт мощность в 350 «лошадей». Машина покрыта бронёй высшего класса, оснащена общим отсеком для водителя и членов штурмовой команды.
«Тайфун» получил дистанционно управляемый боевой модуль с пушечно-пулемётным вооружением, включая 30-миллиметровую автоматическую пушку, 7,6-миллиметровый пулемёт, дымовые гранатомёты (6 шт.), а также оптико-электронное оборудование .
Третью строку рейтинга специалисты отдали «австрийцу» Rheinmetall Survivor R. Данная бронемашина обладает оптимальным соотношением защиты и грузоподъёмности. В перечне её оснащения – несколько огневых систем.
Четвертая позиция досталась канадской модели Iag Guardian с мотором на 350 лошадиных сил. Её броня изготовлена из сертифицированного баллистического материала, благодаря чему машина может противодействовать баллистическим угрозам противника под любым углом. На укреплённой крыше можно располагать любого типа пулемёты. Кроме того, броневик возможно укреплять дополнительным оборонительным вооружением.
ТОП-5 замыкает Streit Scorpion AVF, работающий на «дизеле», выдающем мощность в 300 л/с. Транспортное средство получило эффективную противоминную защиту, также оно оснащено пружинной подвеской для колёс.
На втором месте данного ТОП-5 числится Typhoon VDV, двигатель которого выдаёт мощность в 350 «лошадей». Машина покрыта бронёй высшего класса, оснащена общим отсеком для водителя и членов штурмовой команды.
«Тайфун» получил дистанционно управляемый боевой модуль с пушечно-пулемётным вооружением, включая 30-миллиметровую автоматическую пушку, 7,6-миллиметровый пулемёт, дымовые гранатомёты (6 шт.), а также оптико-электронное оборудование .
Третью строку рейтинга специалисты отдали «австрийцу» Rheinmetall Survivor R. Данная бронемашина обладает оптимальным соотношением защиты и грузоподъёмности. В перечне её оснащения – несколько огневых систем.
Четвертая позиция досталась канадской модели Iag Guardian с мотором на 350 лошадиных сил. Её броня изготовлена из сертифицированного баллистического материала, благодаря чему машина может противодействовать баллистическим угрозам противника под любым углом. На укреплённой крыше можно располагать любого типа пулемёты. Кроме того, броневик возможно укреплять дополнительным оборонительным вооружением.
ТОП-5 замыкает Streit Scorpion AVF, работающий на «дизеле», выдающем мощность в 300 л/с. Транспортное средство получило эффективную противоминную защиту, также оно оснащено пружинной подвеской для колёс.
Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:20