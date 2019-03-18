На Голанских высотах между Сирией и Израилем откопали советский танк Т-34
В районе Голанских высот, на линии разграничения между Сирией и Израилем, российские военные полицейские обнаружили вкопанный по башню танк Т-34. Советскую боевую машину отреставрировали к приближающемуся 75-летнему юбилею победы в ВОВ.
Сотрудники военной полиции, как рассказал командир батальона Рустам Нумахаджиев, наткнулись на уникальную находку во время оборудования поста наблюдения на Голанских высотах. Танк остался в данном районе с периода «войны Судного дня» в 1973 года.
Во времена арабо-израильского конфликта государства-участники Варшавского договора поставляли Египту и Сирии военную технику. В 1974-м в зоне Голан появились миротворческие посты ООН. Миссию свернули в 2013-м после вторжения в район террористов. В минувшем году сирийская армия установила контроль над провинцией Эль-Кунейтра, граничащей с Израилем, российские военные полицейские выставили здесь наблюдательные блок-посты, а миротворцы ООН возобновили свое патрулирование.
Военнослужащие из РФ не могли пройти мимо советской боевой машины накануне 75-летия победы в Великой отечественной войне. Специалисты восстановили легендарную «тридцатьчетверку», придали надлежащего вида Знамени Победы.
Сотрудники военной полиции, как рассказал командир батальона Рустам Нумахаджиев, наткнулись на уникальную находку во время оборудования поста наблюдения на Голанских высотах. Танк остался в данном районе с периода «войны Судного дня» в 1973 года.
Во времена арабо-израильского конфликта государства-участники Варшавского договора поставляли Египту и Сирии военную технику. В 1974-м в зоне Голан появились миротворческие посты ООН. Миссию свернули в 2013-м после вторжения в район террористов. В минувшем году сирийская армия установила контроль над провинцией Эль-Кунейтра, граничащей с Израилем, российские военные полицейские выставили здесь наблюдательные блок-посты, а миротворцы ООН возобновили свое патрулирование.
Военнослужащие из РФ не могли пройти мимо советской боевой машины накануне 75-летия победы в Великой отечественной войне. Специалисты восстановили легендарную «тридцатьчетверку», придали надлежащего вида Знамени Победы.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:56