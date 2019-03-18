На Голанских высотах между Сирией и Израилем откопали советский танк Т-34





Сотрудники военной полиции, как рассказал командир батальона Рустам Нумахаджиев, наткнулись на уникальную находку во время оборудования поста наблюдения на Голанских высотах. Танк остался в данном районе с периода «войны Судного дня» в 1973 года.Во времена арабо-израильского конфликта государства-участники Варшавского договора поставляли Египту и Сирии военную технику. В 1974-м в зоне Голан появились миротворческие посты ООН. Миссию свернули в 2013-м после вторжения в район террористов. В минувшем году сирийская армия установила контроль над провинцией Эль-Кунейтра, граничащей с Израилем, российские военные полицейские выставили здесь наблюдательные блок-посты, а миротворцы ООН возобновили свое патрулирование.Военнослужащие из РФ не могли пройти мимо советской боевой машины накануне 75-летия победы в Великой отечественной войне. Специалисты восстановили легендарную «тридцатьчетверку», придали надлежащего вида Знамени Победы.