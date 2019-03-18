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На Голанских высотах между Сирией и Израилем откопали советский танк Т-34

В районе Голанских высот, на линии разграничения между Сирией и Израилем, российские военные полицейские обнаружили вкопанный по башню танк Т-34. Советскую боевую машину отреставрировали к приближающемуся 75-летнему юбилею победы в ВОВ.
На Голанских высотах между Сирией и Израилем откопали советский танк Т-34

Сотрудники военной полиции, как рассказал командир батальона Рустам Нумахаджиев, наткнулись на уникальную находку во время оборудования поста наблюдения на Голанских высотах. Танк остался в данном районе с периода «войны Судного дня» в 1973 года.

Во времена арабо-израильского конфликта государства-участники Варшавского договора поставляли Египту и Сирии военную технику. В 1974-м в зоне Голан появились миротворческие посты ООН. Миссию свернули в 2013-м после вторжения в район террористов. В минувшем году сирийская армия установила контроль над провинцией Эль-Кунейтра, граничащей с Израилем, российские военные полицейские выставили здесь наблюдательные блок-посты, а миротворцы ООН возобновили свое патрулирование.

Военнослужащие из РФ не могли пройти мимо советской боевой машины накануне 75-летия победы в Великой отечественной войне. Специалисты восстановили легендарную «тридцатьчетверку», придали надлежащего вида Знамени Победы.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:56

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