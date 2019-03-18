Эксперты назвали основные ошибки при замене моторного масла





Не нужно экономить на моторном масле, а также заливать то, которое уже было в двигателе, ведь при смешивании продукции двух разных производителей растет вероятность появления осадка. Фильтр стоит менять после промывочной жидкости, а машины, проехавшие более 150 тыс. км, требуют более тщательного ухода и частую замену масла.Следующая ошибка заключается в неправильном выборе жидкости из-за незнания ее защитных от коррозии и охлаждающих свойств. Также специалисты акцентируют, что нельзя только добавлять присадки, ведь это не станет решением проблем, а может нарушить баланс в смазке двигателя. Следует заменять старое масло полностью новым и качественным.