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Эксперты назвали основные ошибки при замене моторного масла

Замена моторного масла - простая, и в то же время сложная операция обслуживания автомобиля. Эксперты назвали главные ошибки этой процедуры, чтоб продлить работу силовой установки.
Эксперты назвали основные ошибки при замене моторного масла

Не нужно экономить на моторном масле, а также заливать то, которое уже было в двигателе, ведь при смешивании продукции двух разных производителей растет вероятность появления осадка. Фильтр стоит менять после промывочной жидкости, а машины, проехавшие более 150 тыс. км, требуют более тщательного ухода и частую замену масла.

Следующая ошибка заключается в неправильном выборе жидкости из-за незнания ее защитных от коррозии и охлаждающих свойств. Также специалисты акцентируют, что нельзя только добавлять присадки, ведь это не станет решением проблем, а может нарушить баланс в смазке двигателя. Следует заменять старое масло полностью новым и качественным.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:50

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