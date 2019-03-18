Смартфон Oppo Reno наделят дисплеем с тонкими рамками без отверстий





Монитор занимает около 93.1 процента поверхности передней панели гаджета. Это является хорошим показателем, хотя меньше в сравнении с прошлогодней версией Oppo Find X (примерно 93.8%). Oppo Reno должен выйти в 3 вариациях. Младшую наделят процессором Snapdragon 675, среднюю – чипом Snapdragon 855, топовую (Lamborghini Edition) – ОЗУ на 12 ГБ, ПЗУ на 512 ГБ. Данные версии получили аккумуляторную батарею на 4000 мАч. Имеет место фирменная быстрая зарядка типа Super VOOC.Также в модель встроен подэкранный сканер новой генерации, тройная основная камера, имеющая 10-кратный гибридный зум. Версия Oppo Reno будет представлена 10 апреля в 4 расцветках.