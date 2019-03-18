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Новая угроза: В NASA предупредили о приближении к Земле 40-метрового астероида

Специалисты NASA зафиксировали потенциально опасный для Земли астероид под названием EA2. Метеорит диаметром около 40 м максимально приблизится к Голубой планете 22 марта.
Новая угроза: В NASA предупредили о приближении к Земле 40-метрового астероида

Скорость движения огромного небесного объекта составляет порядка 5 км/с. Как сообщает пресс-служба NASA, EA2 окажется на 80 000 км ближе к Земле, нежели находится Луна. Согласно расчетам экспертов, потенциально опасный астероид пролетит мимо планеты на расстоянии почти 305 000 км.

Наиболее крупный с начала 2019 года «небесный странник» зафиксирован обсерваторией Маунт-Леммон 9 марта. EA2 является представителем метеоритов категории атонов, а его диаметр составляет порядка 18-40 м. Минимальное расстояние между астероидом и Землей будет наблюдаться 22 марта.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:21

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