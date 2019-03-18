Новая угроза: В NASA предупредили о приближении к Земле 40-метрового астероида





Скорость движения огромного небесного объекта составляет порядка 5 км/с. Как сообщает пресс-служба NASA, EA2 окажется на 80 000 км ближе к Земле, нежели находится Луна. Согласно расчетам экспертов, потенциально опасный астероид пролетит мимо планеты на расстоянии почти 305 000 км.Наиболее крупный с начала 2019 года «небесный странник» зафиксирован обсерваторией Маунт-Леммон 9 марта. EA2 является представителем метеоритов категории атонов, а его диаметр составляет порядка 18-40 м. Минимальное расстояние между астероидом и Землей будет наблюдаться 22 марта.