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В Государственной Думе рассмотрят законопроект о платной регистрации девайсов с выходом в Сеть

В Государственной Думе в первом чтении собираются рассмотреть законопроект, касающийся обязательных платных регистраций современных мобильных девайсов с непосредственным выходом через них в глобальную Сеть. Речь касается смартфонов, ноутбуков, а также планшетов.
В Государственной Думе рассмотрят законопроект о платной регистрации девайсов с выходом в Сеть

Разработчиками данного документа планируется введение данной процедуры уже с начала 2020 года. По словам инициатора законопроекта Людмилы Боковой, производители, а также импортеры должны будут проводить регистрацию гаджетов по IMEI. Девайсы, взятые за границей, российские пользователи могут зарегистрировать самостоятельно при помощи сайта государственных услуг. Это следует сделать на протяжении нескольких месяцев, так как оператор сотовой связи заблокирует устройство.

Для регистрации мобильного телефона потребуется выложить 100 рублей. При этом всю информацию о кодах IMEI сохранят в базах ЦНИИС. По словам Боковой в настоящее время обсуждается также план по регистрации счетчиков, датчиков воды/электричества. Они, как и мобильные телефоны, должны обладать серийными номерами.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:04

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