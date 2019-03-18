Настасья Самбурская продемонстрировала дизайн своей двухэтажной квартиры





Певица 1 марта отметила свой 32 день рождения. Несколько лет назад она приобрела квартиру, о которой мечтала, но до сих пор не может в нее въехать из-за долгого ремонта. Знаменитости не понравился интерьер, созданный дизайнером, которого уже уволила, и она решила все переделать.Новая команда скоро воплотит в жизнь желаемый звездой ремонт, который она показала в одной из своих социальных сетей. Пока ее устраивает только гардеробная. Модель отмечает, что в этой комнате милейший цвет.Настасья Самбурская сама купила жилье и оплачивает в нем ремонт, чем очень гордится. Она развивается как певица и актриса после ухода из сериала «Универ». Иногда она снимается в телевизионных проектах, от чего и имеет стабильный доход, которого хватает на реализацию ее желаний.