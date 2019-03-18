«Как же мне будет тебя не хватать»: Александр Панайотов поделился видео первого дуэта с Юлией Началовой

Панайотов познакомился с талантливой исполнительницей около 15 лет назад в клубе «Ментелица». Коллеги по шоу-бизнесу стали настоящими друзьями и успели записать несколько совместных песен. Во время первой встречи, вспомнил артист, Началова подошла к нему и со словами: «Привет, я Юлия» взяла за руку. Простота и искренность уже известной на тот момент певицы поразила его.Покойная артистка навсегда запомнится знаменитости как глубокая, честная, сильная личность, «без компромиссов и подтекстов». Когда Началова лежала в клинике, Панайотов, как и все ее коллеги и близкие люди, молился за ее здоровье. Артист считал певицу своей сестрой, и таковой она для него останется навсегда. «Как же мне будет тебя не хватать, моя принцесса…» - написал Панайотов в посте к видео совместного дуэта с Началовой. Артисты исполнили композицию «Набери мой номер».Знаменитость, почувствовав недомогание 8 марта, обратилась именно к семье Панайотова. Певец пребывал на гастролях, а его супруга посоветовала звезде немедленно обратиться в клинику. 11 марта артистка созванивалась с другом и в разговоре с ним заявила, что не теряет уверенности в своем полном выздоровлении, а 16 марта ее сердце остановилось.