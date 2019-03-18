Пэрис Хилтон отпраздновала свой день рождения на месяц позже официальной даты

Пэрис Хилтон отпраздновала свое 38-летие спустя месяц после официального дня рождения. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании People.Пэрис Хилтон исполнилось 38 лет месяц назад, 17 февраля, но это не помешало ей устроить в минувшую субботу вечеринку по случаю дня рождения. К празднованию присоединились давняя подруга светской львицы Ким Кардашян с сестрой Кортни и звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки» Ларса Пиппен.На мероприятие «именинница» надела блестящий обтягивающий комбинезон. Она танцевала на шесте всю ночь напролет в одном из клубов Лос-Анджелеса.Видеозаписью с танцем Пэрис Хилтон на пилоне поделилась Ларса Пиппен на своей странице в Instagram в разделе Stories. Она подписал пост «Happy bday @parishilton», за которым последовало множество смайликов.Пэрис Хилтон также опубликовала ролик с мероприятия, в комментарии к которому призналась в любви Ким Кардашян, а также отметила, что в ее компании весело праздновать день рождения.Ким Кардашян и Пэрис Хилтон были знакомы с детства, но сблизились после съемок в реалити-шоу «Простая жизнь».