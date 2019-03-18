Мадонна, Бен Стиллер и другие знаменитости пожертвовали средства пострадавшим от теракта в Новой Зеландии





Сумма сбора средств в помощь жертвам теракта в Новой Зеландии на ресурсе GoFundMe достигла 77 000 долларов США. Целевую страницу создал Гай Осири, менеджер Мадонны и группы U2, который перечислил 18 000 долларов США.Актеры Бен Стиллер и Эштон Катчер, а также режиссер Джадд Апатоу пожертвовали по 1000 долларов каждый. Комик Крис Рок направил на благотворительность 5000, а Мадонна - 10000 долларов.Организатор сбора, израильско-американский менеджер по управлению талантами, отметил, что его шокировали подробности теракта в мечетях Крайстчерча. В результате нападений погибли 49 человек, и, по меньшей мере, 48 получили ранения.