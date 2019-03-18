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Мадонна, Бен Стиллер и другие знаменитости пожертвовали средства пострадавшим от теракта в Новой Зеландии

Множество представителей зарубежного шоу-бизнеса, среди которых певица Мадонна и актер Бен Стиллер, пожертвовали тысячи долларов в помощь тем, кто пострадал в результате теракта в Новой Зеландии. Соответствующая информация опубликована в издании Mirror.
Мадонна, Бен Стиллер и другие знаменитости пожертвовали средства пострадавшим от теракта в Новой Зеландии

Сумма сбора средств в помощь жертвам теракта в Новой Зеландии на ресурсе GoFundMe достигла 77 000 долларов США. Целевую страницу создал Гай Осири, менеджер Мадонны и группы U2, который перечислил 18 000 долларов США.

Актеры Бен Стиллер и Эштон Катчер, а также режиссер Джадд Апатоу пожертвовали по 1000 долларов каждый. Комик Крис Рок направил на благотворительность 5000, а Мадонна - 10000 долларов.
Мадонна, Бен Стиллер и другие знаменитости пожертвовали средства пострадавшим от теракта в Новой Зеландии

Организатор сбора, израильско-американский менеджер по управлению талантами, отметил, что его шокировали подробности теракта в мечетях Крайстчерча. В результате нападений погибли 49 человек, и, по меньшей мере, 48 получили ранения.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:48

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