Анна Кастерова и Евгений Малкин больше не скрывают лицо сына
Популярная ведущая Анна Кастерова и прославленный хоккеист Евгений Малкин больше не скрывают лицо двухлетнего сына Никиты от своих поклонников. Телезвезда опубликовала в социальной сети Instagram снимок, на котором фолловеры могут увидеть, как выглядит ребенок.
Хотя сыну Анны Кастеровой и Евгения Малкина в мае исполнится три года, знаменитые супруги все это время скрывали внешность своего наследника от посторонних глаз и фотографировали маленького Никиту только со спины. Однако недавно на своей странице в соцсети телеведущая опубликовала снимок, на котором малыш сидит на руках у аниматора, облаченного в костюм символа хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз», за который выступает Евгений Малкин.
Подписчики, впервые получившие возможность увидеть лицо Никиты, заявили, что ребенок очень милый. Во многих комментариях также было отмечено, что мальчик является копией своего отца-хоккеиста.
Хотя сыну Анны Кастеровой и Евгения Малкина в мае исполнится три года, знаменитые супруги все это время скрывали внешность своего наследника от посторонних глаз и фотографировали маленького Никиту только со спины. Однако недавно на своей странице в соцсети телеведущая опубликовала снимок, на котором малыш сидит на руках у аниматора, облаченного в костюм символа хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз», за который выступает Евгений Малкин.
Подписчики, впервые получившие возможность увидеть лицо Никиты, заявили, что ребенок очень милый. Во многих комментариях также было отмечено, что мальчик является копией своего отца-хоккеиста.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:16