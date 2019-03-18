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Ученые назвали 12 самых загадочных объектов во Вселенной

Долгие годы, наблюдая за космическим пространством, ученые сталкивались со странными явлениями и объектами. Астрономы составили перечень из 12 загадок Вселенной, которые в настоящее время наука не может объяснить.
Ученые назвали 12 самых загадочных объектов во Вселенной

Таинственные радиосигналы
Уже более 10 лет астрономы фиксируют радиосигналы удивительной силы и яркости, однако их продолжительность составляет лишь несколько тысячных долей секунды. Природа возникновения этих радиовспышек ученым пока не известна.

«Ядерная паста»
Эта субстанция является самой крепкой в мире, ее можно уничтожить, воздействуя в силой в 10 раз больше той, которая необходима для разрушения стали.

Планета Хаумеа и ее кольца
У этой планеты-карлика необычная вытянутая форма, два сателлита и день, равный лишь 4 часам. Недавно астрономы обнаружили, что вокруг небесного тела вращаются тончайшие кольца, которые очень давно могли образоваться из-за столкновения с другим объектом.

Луна с луной
Ученые обладают лишь теоретическими знаниями о сателлитах на орбите Луны, однако последние данные свидетельствуют о том, что их существование является вполне реальным.

Самая загадочная звезда
Звезда с научным названием KIC 846285 удивительна тем, что способна менять свою яркость через неравномерные временные периоды. Ученые пытаются объяснить это явление, выдвигая различные гипотезы. Большая часть исследователей полагает, что объект находится внутри аномального пылевого кольца, оно и является причиной потемнения.

Блуждающая планета с сиянием
Отличительной особенностью этого небесного тела является, во-первых, дрейфующий характер ее движения, а, во-вторых, ее сильное магнитное поле, генерирующее вспышки в атмосфере.
Ученые назвали 12 самых загадочных объектов во Вселенной

Помимо вышеперечисленных объектов в списке астрономов отмечены галактика, у которой отсутствует темная материя; Гиперион Сатурна (спутник, заряженный статическим электричеством), высокоэнергетическое нейтрино; живая ископаемая галактика DGSAT I; двойной квазар и инфракрасное излучение из космоса.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:10

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