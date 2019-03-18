Redmi 7 станет самым доступным смартфоном с Corning Gorilla Glass 5





Лу Вейбинг, один из руководителей китайской компании Xiaomi, рассказал о новинке в самой популярной в его стране социальной сети Weibo. По его словам, мобильное устройство для связи Redmi 7 будет укомплектовано особым защитным стеклом - Corning Gorilla Glass 5. Представитель производителя сделал акцент на доступности гаджета, учитывая его оснащение покрытием экрана последнего поколения. Лу Вейбинг подчеркнул, что Xiaomi является первой компанией, которая использует этот элемент для смартфонов с прямым доступом в интернет по цене, не превышающей 150 долларов.Создатели оснастили новинку дисплеем с разрешением 1520 х 720 мп, его диагональ составит 6,25 дюйма. Процессор гаджета будет функционировать на основе 8 ядер, его ОЗУ составит 4 ГБ, а внутренняя память – 64 ГБ.