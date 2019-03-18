Блогер из Украины позлорадствовал над смертью Юлии Началовой





Юзеры заявили, что умершая в 2018 году выступала в непризнанной республике. Критик обозвал исполнительницу второсортной, отметив, что та стала известной только благодаря противозаконному пересечению границы для последующего концерта в Донецке. Пользователь пожелал певице встретиться с Иосифом Кобзоном, добавив, что только граждане России научили его радоваться смерти противников.Юлия Началова умерла 16 марта от осложнений, вызванных ее заболеваниями и хирургическим вмешательством. Предадут ее земле на Троекуровом кладбище.