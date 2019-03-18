Блогер из Украины позлорадствовал над смертью Юлии Началовой
Один из украинских пользователей интернета вспомнил про посещение Юлией Началовой ДНР и решил позлорадствовать над ее смертью. Пост об этом был обнародован в Facebook в аккаунте «Львовского метрополитена».
Юзеры заявили, что умершая в 2018 году выступала в непризнанной республике. Критик обозвал исполнительницу второсортной, отметив, что та стала известной только благодаря противозаконному пересечению границы для последующего концерта в Донецке. Пользователь пожелал певице встретиться с Иосифом Кобзоном, добавив, что только граждане России научили его радоваться смерти противников.
Юлия Началова умерла 16 марта от осложнений, вызванных ее заболеваниями и хирургическим вмешательством. Предадут ее земле на Троекуровом кладбище.
Юзеры заявили, что умершая в 2018 году выступала в непризнанной республике. Критик обозвал исполнительницу второсортной, отметив, что та стала известной только благодаря противозаконному пересечению границы для последующего концерта в Донецке. Пользователь пожелал певице встретиться с Иосифом Кобзоном, добавив, что только граждане России научили его радоваться смерти противников.
Юлия Началова умерла 16 марта от осложнений, вызванных ее заболеваниями и хирургическим вмешательством. Предадут ее земле на Троекуровом кладбище.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:25