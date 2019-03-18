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Блогер из Украины позлорадствовал над смертью Юлии Началовой

Один из украинских пользователей интернета вспомнил про посещение Юлией Началовой ДНР и решил позлорадствовать над ее смертью. Пост об этом был обнародован в Facebook в аккаунте «Львовского метрополитена».
Блогер из Украины позлорадствовал над смертью Юлии Началовой

Юзеры заявили, что умершая в 2018 году выступала в непризнанной республике. Критик обозвал исполнительницу второсортной, отметив, что та стала известной только благодаря противозаконному пересечению границы для последующего концерта в Донецке. Пользователь пожелал певице встретиться с Иосифом Кобзоном, добавив, что только граждане России научили его радоваться смерти противников.

Юлия Началова умерла 16 марта от осложнений, вызванных ее заболеваниями и хирургическим вмешательством. Предадут ее земле на Троекуровом кладбище.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:25

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