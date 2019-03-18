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Эксперты назвали пятерку лучших новых авто Женевского автосалона до €25 тысяч

Эксперты назвали пятерку лучших новых автомобилей, представленных на Женевском автосалоне. В список попали те машины, чья цена не превышает 25 тысяч евро.
Эксперты назвали пятерку лучших новых авто Женевского автосалона до €25 тысяч

В первую очередь эксперты выделили Wolksvagen T-Cross. Этот автомобиль обойдется в 16 тысяч евро. За эту цену покупатель получит высокий дорожный просвет, позволяющий передвигаться как по городским дорогам, так и по дикой природе. Модель также выделяет стильным внешним видом. Внимание на себя обращает и Toyota Corolla GR Sport. Эта специальная спортивная версия легендарного автомобиля получила новую радиаторную решетку, боковые юбки, задний диффузор и 18-дюймовые колесные диски. Стоимость модели – 25 тысяч евро.

Seat Minimo – самый необычный представитель этой пятерки. Это миниатюрный электромобиль на двух человек, способный преодолевать до 100 км на полном заряде. Его ценник – 10 тысяч евро. Peogeot 208 также оказался в списке самых лучших новинок в этом ценовом сегменте. Модель имеет обновленный дизайн, более просторный салон и 3 вида двигателей: бензиновый, дизельный и электрический. Этот автомобиль обойдется в 14 тысяч евро.

Замыкает пятерку Scoda Scala. Эта привлекательная модель имеет объемный багажник (467 литров) и современную информационно-развлекательную систему. Его цены стартуют от 17,3 тысяч евро.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:11

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