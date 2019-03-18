Юрий Шатунов не разговаривает с родным отцом из-за того, что родитель бросил его в детстве





Родитель известного музыканта покинул жену и ребенка. Когда последнему исполнилось всего несколько месяцев, мать будущего артиста нередко болела, и он воспитывался в интернате. В 11-летнем возрасте умерла его мать, и Шатунова воспитывала его тетя.Ставший позже известным артист прожил у нее год, но часто убегал из дома. Женщина решила отдать его в детдом, мотивируя это тем, что он до этого жил в интернате и семья его почти не интересовала.После смерти матери Юрий Шатунов просил отца забрать его к себе, но мужчина ответил отказом, заявив, что у него новая семья. Журналисты попытались связаться с родителем музыканта, но тот сообщил лишь о нежелании известного сына общаться с ним.