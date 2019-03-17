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В своем последнем интервью Юлия Началова рассказала о трагедиях в личной жизни

Последним интервью певицы Юлии Началовой является передача «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Тогда она рассказала о трагедиях своей личной жизни.
В своем последнем интервью Юлия Началова рассказала о трагедиях в личной жизни

Выпуск передачи «Судьба человека», посвященный Юлии Началовой, вышел ровно полгода назад. Тогда певица откровенно рассказала ведущему Борису Корчевникову о своей жизни. Первый раз будущая артистка вышла замуж в 19 лет. Её мужем тогда стал музыкант Дмитрий Ланской. В те годы Началова не была довольна своей внешностью и поэтому довела себя до анорексии. Вскоре этот брак распался.

Вторым мужем исполнительницы стал футболист Евгений Алдонин. В этом браке у пары родилась дочь Вера. Несмотря на появление ребенка, семейная жизнь не ладилась и поэтому супруги приняли решение расстаться. Юлия Началова рассказывает, несмотря на развод, они остались с Алдониным близкими друзьями и общались всю последующую жизнь.

Еще одним переломным моментом в её нелегком пути оказалась болезнь подагра. Её артистка получила после неудачной пластической операции, сделанной на её груди. Произошло осложнение, вынудившее певицу перенести еще одно хирургическое вмешательство.

Борис Корчевников почтил память Юлии Началовой на своей странице в Instagram. Он написал много теплых и нежных слов в адрес артистки, а также выразил соболезнования её родственникам.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:02

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