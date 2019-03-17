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Ученые: Представление себя в будущем улучшает выбор людей в настоящем

Научные деятели Лестерского университета, расположенного в Великобритании, выяснили, что видение себя в будущем, может позволить сделать лучший выбор человеку в настоящем. Специалисты отмечают, что данная методика мотивирует современных людей на решительные действия.
Ученые: Представление себя в будущем улучшает выбор людей в настоящем

По заявлению британских учёных, при помощи специального приложения, которое моделирует внешность людей через несколько лет, стимулирует отказываться от различных вредных привычек. Речь идет, например, о курении и употреблении алкоголя. Действенным может ещё быть инструмент, который рассчитывает риск появления серьёзных болезней. Люди благодаря видению будущего могут изменить что-либо в настоящем.

По заявлению экспертов, данные методы обладают также рядом недостатков. Таким образом в случае исчезновения внешних стимулов люди могут возвращаться к прежним привычкам, а также образу жизни. В данном случае важно обладать сильной мотивацией в настоящем, которая способна обеспечить лучший результат в будущем.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:48

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