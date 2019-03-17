Ученые: Представление себя в будущем улучшает выбор людей в настоящем
Научные деятели Лестерского университета, расположенного в Великобритании, выяснили, что видение себя в будущем, может позволить сделать лучший выбор человеку в настоящем. Специалисты отмечают, что данная методика мотивирует современных людей на решительные действия.
По заявлению британских учёных, при помощи специального приложения, которое моделирует внешность людей через несколько лет, стимулирует отказываться от различных вредных привычек. Речь идет, например, о курении и употреблении алкоголя. Действенным может ещё быть инструмент, который рассчитывает риск появления серьёзных болезней. Люди благодаря видению будущего могут изменить что-либо в настоящем.
По заявлению экспертов, данные методы обладают также рядом недостатков. Таким образом в случае исчезновения внешних стимулов люди могут возвращаться к прежним привычкам, а также образу жизни. В данном случае важно обладать сильной мотивацией в настоящем, которая способна обеспечить лучший результат в будущем.
По заявлению британских учёных, при помощи специального приложения, которое моделирует внешность людей через несколько лет, стимулирует отказываться от различных вредных привычек. Речь идет, например, о курении и употреблении алкоголя. Действенным может ещё быть инструмент, который рассчитывает риск появления серьёзных болезней. Люди благодаря видению будущего могут изменить что-либо в настоящем.
По заявлению экспертов, данные методы обладают также рядом недостатков. Таким образом в случае исчезновения внешних стимулов люди могут возвращаться к прежним привычкам, а также образу жизни. В данном случае важно обладать сильной мотивацией в настоящем, которая способна обеспечить лучший результат в будущем.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:48