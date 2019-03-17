Ученые: Представление себя в будущем улучшает выбор людей в настоящем





По заявлению британских учёных, при помощи специального приложения, которое моделирует внешность людей через несколько лет, стимулирует отказываться от различных вредных привычек. Речь идет, например, о курении и употреблении алкоголя. Действенным может ещё быть инструмент, который рассчитывает риск появления серьёзных болезней. Люди благодаря видению будущего могут изменить что-либо в настоящем.По заявлению экспертов, данные методы обладают также рядом недостатков. Таким образом в случае исчезновения внешних стимулов люди могут возвращаться к прежним привычкам, а также образу жизни. В данном случае важно обладать сильной мотивацией в настоящем, которая способна обеспечить лучший результат в будущем.