Исследователи назвали наиболее зубастых животных





Наиболее больше количество зубов у гигантского броненосца, обитающего в джунглях Южной Америки. В его ротовой полости 74 резца, что делает его лидером по такому показателю среди всех млекопитающих. Данных животных его называются гомодонтами, у которых зубы одной формы, с помощью которой они могут быстро пережевывать пищу.Среди водных животных нужно отметить акул, у которых зубы расположены в несколько рядов. Эти морские обитатели известны своими мощными челюстями. За всю жизнь у них может вырасти до 30 000 резцов.Также стоит отметить морского слизняка. У него сотни тысяч зубов. Данные создания принадлежат к классу животных, именуемых гастроподами, включающих в себя улиток и блюдца. У них зубы могут изнашиваться и меняться новыми, формирующимися в задней части ротовой полости и способными двигаться вперед, подобно вечно растущим рядам зубов у акул.