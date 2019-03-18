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Исследователи назвали наиболее зубастых животных

Почти все животные на Земле имеют зубы, но довольно разной формы и для различных принадлежностей. Исследователи после одной из научных работ назвали самых зубастых животных.
Исследователи назвали наиболее зубастых животных

Наиболее больше количество зубов у гигантского броненосца, обитающего в джунглях Южной Америки. В его ротовой полости 74 резца, что делает его лидером по такому показателю среди всех млекопитающих. Данных животных его называются гомодонтами, у которых зубы одной формы, с помощью которой они могут быстро пережевывать пищу.

Среди водных животных нужно отметить акул, у которых зубы расположены в несколько рядов. Эти морские обитатели известны своими мощными челюстями. За всю жизнь у них может вырасти до 30 000 резцов.

Также стоит отметить морского слизняка. У него сотни тысяч зубов. Данные создания принадлежат к классу животных, именуемых гастроподами, включающих в себя улиток и блюдца. У них зубы могут изнашиваться и меняться новыми, формирующимися в задней части ротовой полости и способными двигаться вперед, подобно вечно растущим рядам зубов у акул.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:11

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