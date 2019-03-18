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Меган Маркл и принц Гарри выбрали крестных для своего малыша

Меган Маркл и принца Гарри выбрала крестных для своего малыша. Об этом заявили инсайдеры из окружения королевской семьи.
Меган Маркл и принц Гарри выбрали крестных для своего малыша

Согласно информации от этого источника, рождения малыша осталось ждать совсем недолго. Акушеры-гинекологи отмечают, Меган Маркл должна родить уже в середине или конце апреля. Вся королевская семья активно готовится к этому событию, ведь этот ребенок станет для герцогини Сассекской и принца Гарри первенцем.

Будущие родители пока не сообщали никакой информации относительно того, какого пола их малыш. Несмотря на это, инсайдерам удалось узнать, кого выбрали на роль крестных родителей для будущего члена Королевской семьи. По этому поводу ходило множество слухов, эту роль примеряли к многим голливудским и британским звездам. Меган Маркл и принц Гарри поступили достаточно прагматично. Крестной матерью станет Джессика Малруни. Это давняя подруга герцогини Сассекской, они знакомы многие годы. Крестным отцом же станет Николас ван Кутсем. Он является близким другом всей королевской семьи и уже крестил принца Луи, младшего сына Кейт Миддлтон.

Напомним, недавно появилась информация о том, что Меган Маркл и принц Гарри наняли IT-специалиста. В его задачи входит мониторинг и удаление фейковой и оскорбительной информации, посвященной герцогине Сассекской. Об этом сообщил официальный сайт королевской семьи.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:11

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