Врач Юлии Началовой Василий Шуров назвал смерть артистки трагической случайностью

Началова страдала от такого заболевания как подагра, так как своевременно её не начала лечить. Вследствие этого болезнь очень обострилась. По словам медицинского специалиста, во время подагры люди испытывают довольно сильную боль. У них наблюдается воспаление суставов, а также осложнение двигательной функции. Для таких пациентов очень опасно потребление спиртных напитков и различных запрещённых препаратов. Они должны придерживаться определённой строгой диеты.Лечащий врач Юлии Началовой отмечает, что она соблюдала все медицинские предписания. По мнению Василия Шурова, причиной кончины артистки является трагическая случайность. Нося неудобную обувь, певица натёрла ногу, занеся инфекцию. Вследствие этого начала обострятся гангрена. Началова ещё в сознании не захотела прибегать к ампутации. В итоге родственники певицы решили дать согласие на операцию, но было уже поздно.Знаменитость скончалась вечером 16 марта в стенах больницы. При этом артистка находилась в искусственной коме. Певицу планируют похоронить в Москве на территории Троекуровского кладбища.