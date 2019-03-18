Сестры Надежда и Анна Михалковы перевоплотились в Аллу Пугачеву к юбилею

Снимки из этой необычной «капсульной» фотосессии они опубликовали на своих страницах в Instagram. Надежда Михалкова сопроводила их ироничным замечанием: «При съемках ни одна сестра не пострадала». Анна же отметила, что это тот случай, когда все элементы сложились так, как это было нужно.На протяжении всей фотосессии сестры меняли свои образы и перевоплощались в Аллу Пугачеву разных эпох и стилей. Все эти изменения прослеживались в каждом элементе: гардеробе, прическе, макияже, позе, манерах. Анна и Надежда Михалковы уверены, они проделали достойную работу, которая станет красивым подарком, приуроченным к 70-летнему юбилею Примадонны. Он состоится уже 15 апреля.Подписчики обоих знаменитостей не могли подобрать нужных слов, чтобы описать свои эмоции и переживания. Они отмечали актерский талант сестер, но не забыли и про других профессионалов, сделавших эту фотосессию реальностью: стилистов, гримеров, модельеров и фотографов. Поклонники звездного семейства заявили, смотря на некоторые фотографии, сложно поверить, что это лишь перевоплощение.