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Сестры Надежда и Анна Михалковы перевоплотились в Аллу Пугачеву к юбилею

Сестры Надежда и Анна Михалковы, наследницы великого режиссера и актера Никиты Михалкова, опубликовали неожиданную фотосессию. В ней они перевоплотились в Аллу Пугачеву, это сделано к 70-летнему юбилею Примадонны.
Сестры Надежда и Анна Михалковы перевоплотились в Аллу Пугачеву к юбилею

Снимки из этой необычной «капсульной» фотосессии они опубликовали на своих страницах в Instagram. Надежда Михалкова сопроводила их ироничным замечанием: «При съемках ни одна сестра не пострадала». Анна же отметила, что это тот случай, когда все элементы сложились так, как это было нужно.

На протяжении всей фотосессии сестры меняли свои образы и перевоплощались в Аллу Пугачеву разных эпох и стилей. Все эти изменения прослеживались в каждом элементе: гардеробе, прическе, макияже, позе, манерах. Анна и Надежда Михалковы уверены, они проделали достойную работу, которая станет красивым подарком, приуроченным к 70-летнему юбилею Примадонны. Он состоится уже 15 апреля.

Подписчики обоих знаменитостей не могли подобрать нужных слов, чтобы описать свои эмоции и переживания. Они отмечали актерский талант сестер, но не забыли и про других профессионалов, сделавших эту фотосессию реальностью: стилистов, гримеров, модельеров и фотографов. Поклонники звездного семейства заявили, смотря на некоторые фотографии, сложно поверить, что это лишь перевоплощение.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:11

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