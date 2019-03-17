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Эксперты рассказали, чего можно ожидать от новых Apple MacBook

Эксперты рассказали о том, чего пользователи могут ожидать от новых устройств Apple. Они отметили, очередное поколение MacBook представят этим летом, а в пролажу они поступят в 2020 году.
Эксперты рассказали, чего можно ожидать от новых Apple MacBook

Обычно Apple демонстрирует свои новинки в рамках международной выставки WWDC и этот год не станет исключением, рассказали эксперты. Предстоящее мероприятие является очень важным для компании Apple, так как им нужно продемонстрировать свои технологические инновации, ведь многие аналитики, и даже простые пользователи, начали сомневаться в лидерстве «яблочных».

В ходе WWDC 2019 должен быть представлен прогресс по сближению iOS и macOS, анонсированный еще в прошлом году. Еще одной звездой Apple на этом мероприятии может стать новый MacBook с 16-дюймовым экраном без рамок. Эксперты ожидают, эта модель хоть и получит внушительный дисплей, в целом будет выглядеть более компактной. Предварительная цена такого MacBook – 3000 долларов.

Ожидается анонс новой основы для всей линейки ноутбуков – процессоров поколения Intel Cannon Lake. Эти кристаллы используют технологию 10 нм, вместо привычных 14 нм. Это значительно повышает их производительность. Также ожидается более мощная версия MacBook с 13-дюймовым экраном, ей должны увеличить объем ОЗУ.
Эксперты рассказали, чего можно ожидать от новых Apple MacBook

Apple может порадовать своих покупателей и выполнить несколько их желаний. В такой список обычно попадают: изменение материала корпуса на более прочный, улучшение защиты экрана, доработка USB-C и поддержка Pencil 2.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:00

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