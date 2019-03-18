Ученые: Чай и морковь помогают бороться с болезнью Альцгеймера





Специалисты отметили, что достаточно скорректировать диету, в которой важную роль играют соединения феруловой кислоты (FA) и галлата эпигаллокатехина (EGCG). Первая является одним из составляющих моркови, при этом второй - основной компонент зеленого чая.Во время исследования на мышах выяснилось, что сочетание экстрактов зеленого чая и моркови положительно действуют на мозг, более того при одновременном применении действие сильнее. Эксперты после проведения нейропсихологического теста выяснили, что после 3 месяцев комбинированного лечения у мышей полностью восстановилась рабочая память.