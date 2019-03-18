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Ученые: Чай и морковь помогают бороться с болезнью Альцгеймера

Ученые рассказали, чтобы побороть болезнь Альцгеймера, не нужно ни каких чудо-лекарств. По словам экспертов, зеленый чай и морковь способны остановить прогрессирование данного недуга.
Ученые: Чай и морковь помогают бороться с болезнью Альцгеймера

Специалисты отметили, что достаточно скорректировать диету, в которой важную роль играют соединения феруловой кислоты (FA) и галлата эпигаллокатехина (EGCG). Первая является одним из составляющих моркови, при этом второй - основной компонент зеленого чая.

Во время исследования на мышах выяснилось, что сочетание экстрактов зеленого чая и моркови положительно действуют на мозг, более того при одновременном применении действие сильнее. Эксперты после проведения нейропсихологического теста выяснили, что после 3 месяцев комбинированного лечения у мышей полностью восстановилась рабочая память.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:11

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