«Страшно. Рано, дочь осталась»: Полина Гагарина высказалась о смерти Юлии Началовой

Исполнительница умерла 16 марта в 38 лет после осложнений хирургической операции. У нее остановилось сердце из-за воспалительного процесса. Слова соболезнования родственникам Началовой высказали многие российские знаменитости, включая Алсу, Максима Галкина, Наталью Подольскую и многих других.Не смогла промолчать и Полина Гагарина. Она отметила, что певица скончалась в молодом возрасте, оставив родную дочь, которую родила от футболиста Евгения Алдонина. «Страшно. Рано», - написала в соцсети выпускница «Фабрики звезд», пожелав родным и близким умершей мужества и сил.В личном аккаунте Началова не раз публиковала снимки, где она находится вместе с наследницей Верой. Знаменитость не уставала рассказывать подписчикам об успехах девочки, воспитывая ее с Алдониным, который не забывал дочь, несмотря на развод с ее матерью.