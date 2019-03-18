«Страшно. Рано, дочь осталась»: Полина Гагарина высказалась о смерти Юлии Началовой
Певица Полина Гагарина прокомментировала смерть Юлии Началовой. Она ужасается от того, что у ее коллеги осталась чуть ли не одной 12-летняя дочь.
Исполнительница умерла 16 марта в 38 лет после осложнений хирургической операции. У нее остановилось сердце из-за воспалительного процесса. Слова соболезнования родственникам Началовой высказали многие российские знаменитости, включая Алсу, Максима Галкина, Наталью Подольскую и многих других.
Не смогла промолчать и Полина Гагарина. Она отметила, что певица скончалась в молодом возрасте, оставив родную дочь, которую родила от футболиста Евгения Алдонина. «Страшно. Рано», - написала в соцсети выпускница «Фабрики звезд», пожелав родным и близким умершей мужества и сил.
В личном аккаунте Началова не раз публиковала снимки, где она находится вместе с наследницей Верой. Знаменитость не уставала рассказывать подписчикам об успехах девочки, воспитывая ее с Алдониным, который не забывал дочь, несмотря на развод с ее матерью.
Исполнительница умерла 16 марта в 38 лет после осложнений хирургической операции. У нее остановилось сердце из-за воспалительного процесса. Слова соболезнования родственникам Началовой высказали многие российские знаменитости, включая Алсу, Максима Галкина, Наталью Подольскую и многих других.
Не смогла промолчать и Полина Гагарина. Она отметила, что певица скончалась в молодом возрасте, оставив родную дочь, которую родила от футболиста Евгения Алдонина. «Страшно. Рано», - написала в соцсети выпускница «Фабрики звезд», пожелав родным и близким умершей мужества и сил.
В личном аккаунте Началова не раз публиковала снимки, где она находится вместе с наследницей Верой. Знаменитость не уставала рассказывать подписчикам об успехах девочки, воспитывая ее с Алдониным, который не забывал дочь, несмотря на развод с ее матерью.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 01:11