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Жена Стаса Михайлова Инна высказала свое видение измен и разводов

Жена музыканта Стаса Михайлова решила обговорить проблему измен и разводов. Она считает, что мужчины в браке более склонны к поиску новой любви, но при этом порекомендовала женщинам не расставаться сразу в таком случае, а искать причину поведения мужа.
Жена Стаса Михайлова Инна высказала свое видение измен и разводов

Спутница жизни артиста вспомнила его родителей, живущих в законном браке почти шесть десятков лет. Их она считает эталоном настоящей крепкой семьи, которая умела преодолеть все трудности и остаться вместе. Сохранив светлое чувство в душе, Михайлова отрицательно высказалась о разводах, считая их негативным фактором в отношениях. От такого поворота могут сильно страдать дети неудачливых родителей.

Супруга певца пишет на своей странице в Instagram, что измена может возникнуть почти в каждой семье, и в данном случае обоим партнерам не стоит принимать быстрое и резкое решение о разлуке, а внимательно найти причину произошедшего поступка.

Инна Михайлова уверена, что нередко виноватыми бывают как муж, так и жена, призвав женщин всеми силами сберечь брак, не настраивая детей против отца. Самой женщине следует, по ее мнению, оставаться интересной и обладать способностью удивлять в течение всего периода семейной жизни.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:04

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