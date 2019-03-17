Жена Стаса Михайлова Инна высказала свое видение измен и разводов

Спутница жизни артиста вспомнила его родителей, живущих в законном браке почти шесть десятков лет. Их она считает эталоном настоящей крепкой семьи, которая умела преодолеть все трудности и остаться вместе. Сохранив светлое чувство в душе, Михайлова отрицательно высказалась о разводах, считая их негативным фактором в отношениях. От такого поворота могут сильно страдать дети неудачливых родителей.Супруга певца пишет на своей странице в Instagram, что измена может возникнуть почти в каждой семье, и в данном случае обоим партнерам не стоит принимать быстрое и резкое решение о разлуке, а внимательно найти причину произошедшего поступка.Инна Михайлова уверена, что нередко виноватыми бывают как муж, так и жена, призвав женщин всеми силами сберечь брак, не настраивая детей против отца. Самой женщине следует, по ее мнению, оставаться интересной и обладать способностью удивлять в течение всего периода семейной жизни.