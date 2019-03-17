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Актриса Светлана Немоляева все время думает о покойном муже Александре Лазареве

На днях 81-летняя актриса Светлана Немоляева дала откровенное интервью, в котором призналась, что постоянно думает о своем покойном муже Александре Лазареве. По жизни пара дополняла друг друга, так как Александр Сергеевич был пессимистом, а артистка - оптимисткой.
Актриса Светлана Немоляева все время думает о покойном муже Александре Лазареве

В марте в прокат вышла новая кинокартина «Ван Гоги», в которой принимала участие Светлана Немоляева. В своем почтенном возрасте актриса много работает. Она часто ездит на дачу, которая была их любимым с супругом местом. С Александром Сергеевичем она прожила в счастливом браке 51 год. Когда муж умер, кинозвезда стала отмечать праздники с семьей сына. Артистка рассказала, что она с супругом праздновала все «красные даты» в календаре, потому что время от времени надо заряжаться хорошими эмоциями. Невзирая на то, что Александра Лазарева уже нет более 8 лет, родные каждый год 3 января отправляются на дачу, чтобы отметить его день рождения.
Актриса Светлана Немоляева все время думает о покойном муже Александре Лазареве

Светлана Владимировна Немояева - очень миниатюрная женщина. Она достигла данного результата не при помощи строгих диет, а особому подходу к приему пищи. Актриса отметила, что если ей хочется чего-то запрещенного, она может позволить себе съесть кусочек.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:46

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