Актриса Светлана Немоляева все время думает о покойном муже Александре Лазареве





В марте в прокат вышла новая кинокартина «Ван Гоги», в которой принимала участие Светлана Немоляева. В своем почтенном возрасте актриса много работает. Она часто ездит на дачу, которая была их любимым с супругом местом. С Александром Сергеевичем она прожила в счастливом браке 51 год. Когда муж умер, кинозвезда стала отмечать праздники с семьей сына. Артистка рассказала, что она с супругом праздновала все «красные даты» в календаре, потому что время от времени надо заряжаться хорошими эмоциями. Невзирая на то, что Александра Лазарева уже нет более 8 лет, родные каждый год 3 января отправляются на дачу, чтобы отметить его день рождения.Светлана Владимировна Немояева - очень миниатюрная женщина. Она достигла данного результата не при помощи строгих диет, а особому подходу к приему пищи. Актриса отметила, что если ей хочется чего-то запрещенного, она может позволить себе съесть кусочек.