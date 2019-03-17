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Lotus собирается выпустить новый спорткар в 2020 году

Компания Lotus Cars собирается выпустить новый спорткар уже в 2020 году. Он станет более приспособленным для повседневного использования, но сохранит отличительные черты своих предшественников.
Lotus собирается выпустить новый спорткар в 2020 году

Новый спорткар станет продолжением уже существующей линейки автомобилей Lotus Evora, Elise и Exige. О планах компании заявил её новый генеральный директор Фил Попэм. Он отметил, создание этого спорткара осуществляется в рамках пятилетнего плана развития, утвержденного после объединения с китайской компанией Gelly. Это случилось 2017 году и тогда Lotus стала частью этого автомобильного гиганта из Поднебесной. В рамках слияния строится совместный завод на территории Китая, в него было вложено 1,3 миллиарда долларов инвестиций.
Lotus собирается выпустить новый спорткар в 2020 году

Фил Попэм отмечает, они намерены сделать их новый спорткар более обычным и пригодным для повседневного использования, но перед инженерами и конструкторами поставлена задача сохранить уже привычные ходовые и маневренные характеристики прошлых автомобилей Lotus. Также у компании есть далеко идущие планы относительно развития электродвигателей. Генеральный директор отметил, сейчас специалисты бренда заняты электрификацией уже существующих моделей, а новая первое время будут поступать на рынок с классическими силовыми установками. В будущем Lotus планирует выпускать исключительно электрокары.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:50

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