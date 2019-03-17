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В США ученые показали тираннозавра Рекса в 3D-модели

Представители Американского музея естествознания создали 3D-модель самого известного динозавра тираннозавра Рекса и его детеныша. Разработку по окончанию работ показали в Нью-Йорке.
В США ученые показали тираннозавра Рекса в 3D-модели

Продолжительный период времени исследователи предполагали, что у этого древнего животного имелась чешуйчатая и грубая кожа, но теперь они сомневаются в этой теории после изучения останков его родственников, обладавших оперением. К настоящему времени ученые еще не смогли найти окаменелое перо тираннозавра, специалисты при этом не теряют надежды и полны оптимизма.

Вероятное наличие оперения приводит к спорам между учеными, а создатели ролика оснастили перьями 3D-модели динозавра. Детеныш зверя может напоминать птицу небольшого размера, на теле которого было много пуха, согревавшего его в холод и помогавшего маскироваться во время опасности. Ящеры росли очень быстро, каждый день поправляясь на три килограмма.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:37

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