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Ученые: Тестостерон замедляет рецидив рака предстательной железы у пациентов

Ученые из США во время исследования выяснили, что тестостерон, являющийся мужским половым гормоном, замедляет повторное проявление рака предстательной железы у пациентов. По мнению специалистов, это ставит под сомнение общее гормональное лечение, получившее Нобелевскую премию.
Ученые: Тестостерон замедляет рецидив рака предстательной железы у пациентов

На протяжении длительного времени врачи считают тестостерон гормоном, способствующим развитию рака простаты. Еще в середине прошедшего столетия эксперты выяснили, что уменьшение показателя тестостерона может влиять на рак предстательной железы. С той поры медицинские препараты, снижающие уровень тестостерона, являются стандартным лечением всех пациентов. В конце прошлого века доктора обнаружили, что, мужчины, которые длительное время лечились при помощи анти-тестостерона, умирали раньше времени от ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний). Данная терапия лечила рак предстательной железы, но очень низкий показатель тестостерона приводил к осложнениям, а именно диабету, повышению уровня сахара в крови, повышению холестерина, висцеральному жиру в средней части чрева и других.

При этом у многих мужчин во время антиандрогенного лечения низкий уровень тестостерона вызывал потерю сексуальной функции. Поэтому специалисты предложили мужчинам, которые перенесли операцию или облучение, лечение тестостероном с более низким риском.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:11

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