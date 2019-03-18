Ученые: Тестостерон замедляет рецидив рака предстательной железы у пациентов





На протяжении длительного времени врачи считают тестостерон гормоном, способствующим развитию рака простаты. Еще в середине прошедшего столетия эксперты выяснили, что уменьшение показателя тестостерона может влиять на рак предстательной железы. С той поры медицинские препараты, снижающие уровень тестостерона, являются стандартным лечением всех пациентов. В конце прошлого века доктора обнаружили, что, мужчины, которые длительное время лечились при помощи анти-тестостерона, умирали раньше времени от ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний). Данная терапия лечила рак предстательной железы, но очень низкий показатель тестостерона приводил к осложнениям, а именно диабету, повышению уровня сахара в крови, повышению холестерина, висцеральному жиру в средней части чрева и других.При этом у многих мужчин во время антиандрогенного лечения низкий уровень тестостерона вызывал потерю сексуальной функции. Поэтому специалисты предложили мужчинам, которые перенесли операцию или облучение, лечение тестостероном с более низким риском.