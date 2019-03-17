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Ученые: Созданная в США ДНК может подойти пришельцам

Привычная ДНК состоит из четырех пар оснований A, C, G и T. В новой системе их восемь, и она может напоминать код инопланетян. Провели соответственное исследование американские ученые.
Ученые: Созданная в США ДНК может подойти пришельцам

Новая структура получила название «хатимодзи», ее уже посчитали моделью генетического альтернативного механизма, нужного для поддержания самовоспроизводящейся жизни. ДНК и РНК на Земле занимаются выполнением этой функции, но в космосе могут существовать и иные варианты. Эксперты не могут со 100%-й уверенностью заявить, что хатимодзи существуют по всей Вселенной, но допускают возможность воображения параллельных процессов. По словам специалистов, изучая формы, структуры и размеры в ДНК хатимодзи, можно больше узнать о молекулах, которые могут сберегать информацию об инопланетных мирах.

Представители NASA с позитивом отнеслись к исследованию. В отделе науки о планетах организации заявили, что одной из важнейших целей работы агентства является обнаружение жизни. Вышеупомянутая научная работа поможет создать эффективные инструменты, способные расширить диапазон поиска. Исследование ученых Университета Техаса имеет большое значение, потому как ДНК всегда считалась уникальной, ведь это тот элемент, с помощью которого можно заниматься проектированием любых последовательностей, заранее зная об их стабильности.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 22:11

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