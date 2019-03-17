Экспедиция сооснователя Microsoft нашла на дне моря затонувший авианосец США во Вторую мировую
Экспедиция одного из основателей Microsoft Пола Аллена нашла на дне кораллового моря авианосец ВМФ США. Затонувший во Вторую Мировую войну, корабль пошел на дно осенью 1942 года. Об этом сообщает «Слово и Дело».
Судно Wasp затонуло возле австралийских берегов после нападения японской субмарины. В авианосец попали два снаряда, после чего на нем возник пожар, что и стало причиной крушения. Согласно имеющимся данным, из-за атаки подлодки погибли 176 солдат, еще более трех сотен получили ранения. Остальные члены экипажа американского корабля были эвакуированы.
Обнаружили затонувшую военную машину представители экспедиции сооснователя Microsoft при помощи глубоководного современного беспилотника. Он снял авианосец на видеокамеру, ролик уже доступен в Сети.
Судно Wasp затонуло возле австралийских берегов после нападения японской субмарины. В авианосец попали два снаряда, после чего на нем возник пожар, что и стало причиной крушения. Согласно имеющимся данным, из-за атаки подлодки погибли 176 солдат, еще более трех сотен получили ранения. Остальные члены экипажа американского корабля были эвакуированы.
Обнаружили затонувшую военную машину представители экспедиции сооснователя Microsoft при помощи глубоководного современного беспилотника. Он снял авианосец на видеокамеру, ролик уже доступен в Сети.
В мире
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:48