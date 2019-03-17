ЕС в очередной раз заявил о непризнание итогов референдума в Крыму





В нем сообщается:«ЕС по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры». Подобное заявление глава европейской дипломатии сделала в честь пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Федерика Могерина также обратилась ко всем государствам, являющимся членами ООН и предложила им принять аналогичные меры против РФ.В этом заявлении ЕС не забыл и об инциденте с военными корабля ВСУ Украины, которые пытались незаконно проникнуть в территориальные воды России вблизи Керченского пролива в конце 2018 года. В этом вопросе Брюссель встал на сторону Киева и считает Москву виноватой в данной ситуации. ЕС потребовал немедленного возвращения украинских моряков на родину. В завершении Федерика Могерини в очередной раз высказалась о том, что политика России в этом регионе приводит к росту напряженности и милитаризации.Это заявление ЕС уже успели прокомментировать в Госдуме РФ. Депутат от Республики Крым Руслан Бальбек уверен, что в такой «толерантной» форме Брюссель просто жалеет Киев, но не собирается предпринимать никаких действий в этом направлении.