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ЕС в очередной раз заявил о непризнание итогов референдума в Крыму

Евросоюз (ЕС) в очередной раз заявил о непризнании итогов референдума в Крыму, прошедшего 5 лет назад. Об этом говорится в официальном заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
ЕС в очередной раз заявил о непризнание итогов референдума в Крыму

В нем сообщается:«ЕС по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры». Подобное заявление глава европейской дипломатии сделала в честь пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Федерика Могерина также обратилась ко всем государствам, являющимся членами ООН и предложила им принять аналогичные меры против РФ.

В этом заявлении ЕС не забыл и об инциденте с военными корабля ВСУ Украины, которые пытались незаконно проникнуть в территориальные воды России вблизи Керченского пролива в конце 2018 года. В этом вопросе Брюссель встал на сторону Киева и считает Москву виноватой в данной ситуации. ЕС потребовал немедленного возвращения украинских моряков на родину. В завершении Федерика Могерини в очередной раз высказалась о том, что политика России в этом регионе приводит к росту напряженности и милитаризации.

Это заявление ЕС уже успели прокомментировать в Госдуме РФ. Депутат от Республики Крым Руслан Бальбек уверен, что в такой «толерантной» форме Брюссель просто жалеет Киев, но не собирается предпринимать никаких действий в этом направлении.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:10

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