В Москве 17-летний подросток найден мертвым в своем доме





Инцидент произошел сегодня утром. Мать погибшего нашла его тело постели, когда зашла разбудить. Медики сразу же выехали на место происшествия, следов насильственной смерти на теле молодого человека они не нашли.На данный момент подробности инцидента устанавливают следователи, расследование продолжается. При осмотре тела возле носа медики обнаружили каплю крови. Отца погибшего школьника экстренно госпитализировали в связи с нервным срывом.