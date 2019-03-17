В Москве 17-летний подросток найден мертвым в своем доме
В Москве в районе Чертаново 17-летний подросток был найден мертвым у себя дома. Причину смерти медики установить пока не смогли, молодой юноша не страдал какими- либо заболеваниями.
Инцидент произошел сегодня утром. Мать погибшего нашла его тело постели, когда зашла разбудить. Медики сразу же выехали на место происшествия, следов насильственной смерти на теле молодого человека они не нашли.
На данный момент подробности инцидента устанавливают следователи, расследование продолжается. При осмотре тела возле носа медики обнаружили каплю крови. Отца погибшего школьника экстренно госпитализировали в связи с нервным срывом.
Инцидент произошел сегодня утром. Мать погибшего нашла его тело постели, когда зашла разбудить. Медики сразу же выехали на место происшествия, следов насильственной смерти на теле молодого человека они не нашли.
На данный момент подробности инцидента устанавливают следователи, расследование продолжается. При осмотре тела возле носа медики обнаружили каплю крови. Отца погибшего школьника экстренно госпитализировали в связи с нервным срывом.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:50