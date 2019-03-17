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Стоимость «заряженного» Leon Cupra R ST составит $49 901

Стоимость заряженной версии Leon Cupra R ST составляет $49 901. Производители 9 апреля начнут предзаказы на модель.
Стоимость «заряженного» Leon Cupra R ST составит $49 901

Покупателям также предлагается тюнинг-пакет ABT, увеличивающий мощность силового агрегата с 300 л.с. до 370 л.с. До первой сотни транспортное средство разгоняется за 4,5 сек. Авто в Великобритании выпустят в количестве 150 экземпляров. Транспортное средство получило 2-литровый четырехцилиндровый силовой агрегат с семиступенчатой трансмиссией DSG, полноприводную систему, тормоза Brembo, а также четыре выхлопные трубы. Авто получило диффузор, задний спойлер, боковые юбки, передний сплиттер, воздухозаборники из углеродного волокна. Cupra R ST оснащается парой спортивных передних сидений, рулевым колесом, обтянутым алькантарой, ручкой переключения передач, медными акцентами и швами, карбоновым волокном на внутренней облицовке автомобильных дверей, освещенными алюминиевыми накладками на пороги.

Также Cupra R ST получила панорамный люк, информационно-развлекательную систему, цифровую комбинацию приборов, безключевой доступ в салон, камеры заднего/переднего вида.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:58

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