Стоимость «заряженного» Leon Cupra R ST составит $49 901





Покупателям также предлагается тюнинг-пакет ABT, увеличивающий мощность силового агрегата с 300 л.с. до 370 л.с. До первой сотни транспортное средство разгоняется за 4,5 сек. Авто в Великобритании выпустят в количестве 150 экземпляров. Транспортное средство получило 2-литровый четырехцилиндровый силовой агрегат с семиступенчатой трансмиссией DSG, полноприводную систему, тормоза Brembo, а также четыре выхлопные трубы. Авто получило диффузор, задний спойлер, боковые юбки, передний сплиттер, воздухозаборники из углеродного волокна. Cupra R ST оснащается парой спортивных передних сидений, рулевым колесом, обтянутым алькантарой, ручкой переключения передач, медными акцентами и швами, карбоновым волокном на внутренней облицовке автомобильных дверей, освещенными алюминиевыми накладками на пороги.Также Cupra R ST получила панорамный люк, информационно-развлекательную систему, цифровую комбинацию приборов, безключевой доступ в салон, камеры заднего/переднего вида.