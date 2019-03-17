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Евгения Феофилактова не удивлена лицемерностью Дарьи Пынзарь

Евгения Феофилактова призналась, что не удивлена лицемерностью своей экс-подруги Дарьи Пынзарь. Именно так звезда «Дома-2» ответила фанатам в Instagram на упоминание о снимке Романец и Гусева в аккаунте бывшей коллеги.
Евгения Феофилактова не удивлена лицемерностью Дарьи Пынзарь

Евгения Феофилактова и Дарья Пынзарь ещё со времён своего участия в телестройке «Дом-2» стали лучшими подругами, но в какой-то момент дружба оборвалась, а причин случившегося никто из поклонников бывших участниц проекта так и не узнал. Подруги не общаются и по сей день, а на днях Дарья Пынзарь даже разместила на своей странице в Instagram совместное фото бывшего супруга Феофилактовой Антона Гусева с Викторией Романец.
Евгения Феофилактова не удивлена лицемерностью Дарьи Пынзарь

Вскоре подписчики экс-супруги Гусева поинтересовались у неё на странице, как та отнеслась к подобному поступку бывшей подруги, на что Феофилактова ответила сдержанно и немногословно. С ее слов, она уже давно не удивляется лицемерности и двуличности таких людей, стараясь держать подобных Пынзарь личностей на максимальном от себя расстоянии.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:32

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