Евгения Феофилактова не удивлена лицемерностью Дарьи Пынзарь





Евгения Феофилактова и Дарья Пынзарь ещё со времён своего участия в телестройке «Дом-2» стали лучшими подругами, но в какой-то момент дружба оборвалась, а причин случившегося никто из поклонников бывших участниц проекта так и не узнал. Подруги не общаются и по сей день, а на днях Дарья Пынзарь даже разместила на своей странице в Instagram совместное фото бывшего супруга Феофилактовой Антона Гусева с Викторией Романец.Вскоре подписчики экс-супруги Гусева поинтересовались у неё на странице, как та отнеслась к подобному поступку бывшей подруги, на что Феофилактова ответила сдержанно и немногословно. С ее слов, она уже давно не удивляется лицемерности и двуличности таких людей, стараясь держать подобных Пынзарь личностей на максимальном от себя расстоянии.