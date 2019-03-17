Гибрид Porsche и «Запорожца» из Белоруссии вызвал ажиотаж в Сети
Необычный гибрид из Porsche Boxter S и «Запорожца» ЗАЗ-968 вызвал в Сети настоящий ажиотаж. Этот автомобиль был создан умельцами из Белоруссии.
Гибридный спорткар выделяется своим ярким желтым цветом, ставшим характерным для автомобилей бренда Porsche, и внешним видом, очень сильно напоминающим знаменитый отечественный «Запорожец». Такое необычное сочетание пришло в голову умельцев из Белоруссии, и они воплотили эту идею в жизнь.
Создатели гибрида отмечают, вся ходовая составляющая их автомобиля взята из Porsche Boxter S, выходящего с 1998 по 2006 год. Под капотом скрывается 3,2-литровый двигатель, выдающий 252 лошадиных сил. Он также оснащен специальной системой водяного охлаждения. Этот силовой агрегат работает в паре с механической трансмиссией. Это позволяет автомобилю разгоняться до «сотни» всего за 6 секунд, а его максимальная скорость – 260 км/ч.
От «Запорожца» ЗАЗ-968 гибриду достался абсолютно весь внешний вид: крылья, капот, фары, бамперы, диски, зеркала бокового вида и многое другое. Почти все эти детали пришлось слегка удлинить, чтобы они соответствовали более длинной базе Porsche Boxter S. Небольшой тест-драйв и представление этого необычного гибрида умельцы представили на своем YouTube-канале.
Гибридный спорткар выделяется своим ярким желтым цветом, ставшим характерным для автомобилей бренда Porsche, и внешним видом, очень сильно напоминающим знаменитый отечественный «Запорожец». Такое необычное сочетание пришло в голову умельцев из Белоруссии, и они воплотили эту идею в жизнь.
Создатели гибрида отмечают, вся ходовая составляющая их автомобиля взята из Porsche Boxter S, выходящего с 1998 по 2006 год. Под капотом скрывается 3,2-литровый двигатель, выдающий 252 лошадиных сил. Он также оснащен специальной системой водяного охлаждения. Этот силовой агрегат работает в паре с механической трансмиссией. Это позволяет автомобилю разгоняться до «сотни» всего за 6 секунд, а его максимальная скорость – 260 км/ч.
От «Запорожца» ЗАЗ-968 гибриду достался абсолютно весь внешний вид: крылья, капот, фары, бамперы, диски, зеркала бокового вида и многое другое. Почти все эти детали пришлось слегка удлинить, чтобы они соответствовали более длинной базе Porsche Boxter S. Небольшой тест-драйв и представление этого необычного гибрида умельцы представили на своем YouTube-канале.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:32