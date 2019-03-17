Быть похожей на Барби: Юлия Началова не жалела себя в погоне за красотой

«У меня есть большие планы на жизнь. Здоровье – это очень важно, из-за чего за ним надо следить. Я должна иметь силы для того, чтобы увидеть своих внуков и правнуков», - рассказывала Началова на программе.

Стремление к образу Барби

«Я хочу продолжать творить и радовать своих поклонников. Если бы с самого детства я знала о некоем предназначении, я бы совершенно иначе к себе относилась. Особенно тщательно я бы берегла свое здоровье», - рассказывала певица.

Слухи и правда





В ходе программы «Судьба человека» еще при жизни Юлия Началова рассказывала о проблемах со здоровьем. Певице удалось похудеть до 42 килограммов, из-за чего тогда ее фанаты начали сильно переживать. Сама звезда отмечала, что видит в отражении совершенно здорового и привлекательного человека, который следит за своей фигурой. Супругу Началовой также нравились ее формы, ввиду чего певица продолжала избавляться от, как ей казалось, лишних килограммов. Причиной беспокойства стало заявление врачей по поводу невозможности материнства при таком низком весе. Началова начала предпринимать попытки вернуть пышные формы, но уже не смогла просто привыкнуть к обычному питанию.Несмотря на предостережения врачей, Началова решила продолжить делать из себя настоящую модель. В 28 лет она увеличила грудь, что также отразилось на состоянии ее здоровья. В авторской программе Бориса Корчевникова она рассказывала, что тогда была слишком молода для принятия взвешенных решений. В итоге звезда сильно пожалела, так как не смогла восстановить здоровье после операции. Из-за занесения в организм певицы инфекции медикам пришлось принимать экстренные меры прямо на операционном столе. После этого Началова проходила длительный курс реабилитации, состоявший из многочисленных капельниц и даже хирургического вмешательства. Из-за этого у звезды отказала почка. Спустя определенное время певица начала страдать от подаргы. В последние годы она выступала исключительно в перчатках. Многие поклонники считали, что Началова просто выбрала для себя такой особый стиль, но на деле ее руки были покрыты шишками, вызванными недугом.Юлия Началова с трепетом относилась к своей дочери, которой уделяла массу времени. Из-за этого она периодически могла забывать о себе. Постоянные выступления разного масштаба, общение с прессой, стрессы на работе постепенно выбивали ее из колеи. Кроме того, Началова всегда была фанаткой огромных каблуков. Ходить на обуви с ними достаточно неудобно, из-за чего почти каждый день ей приходилось обрабатывать раны на ногах. Одна из мозолей долго не хотела заживать, но певица не собиралась обращаться к медикам, пытаясь заняться самолечением. Звезда подумала, что рана долгое время не затягивалась из-за диабета, но спустя определенное время она стала похожа на дыру в коже. В итоге она все же решилась обратиться к специалистам за помощью.Медики уже после госпитализации предположили, что на самом деле мозоль была инфекционным заболеванием, которое Началова растерла обувью. Из-за этого у нее началось заражение крови, что привело к более серьезным последствиям. Для быстрого оказания помощи врачам пришлось вводить певицу в искусственную кому. На ноге в итоге появилась гангрена, но специалистам удалось своевременно провести операцию и спасти певице конечность. Несмотря на все старания, звезда все же скончалась из-за заражения крови, так и не вернувшись в сознание после комы.После смерти Началовой в прессе начали появляться всевозможные теории о причинах ее смерти. По одной из версий, она страдала красной волчанкой. Личный лечащий врач певицы Василий Шуров в одном из интервью рассказал, что информация об этом не соответствует действительности. По его словам, у Началовой не было симптомов данного недуга, так как их было бы не сложно заметить. Согласно второй теории, певица принимала американские препараты для похудения. Шуров опроверг и эти слухи, так как постоянно следил за медикаментами, которые пила звезда.Юлия Началова смогла построить собственную карьеру и создать семью. При жизни она говорила, что имеет еще массу планов на будущее, но сбыться им было не суждено. В память о звезде для поклонников остались ее многочисленные композиции и воспоминания о ярких шоу с настоящей звездой на сцене.