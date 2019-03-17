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Nubia Red Devil 3 стал первым смартфоном с активным охлаждением

Nubia Red Devil 3 станет первым на планете смартфоном с такой технической особенностью как активное охлаждение. Об этом сообщили руководители компании.
Nubia Red Devil 3 стал первым смартфоном с активным охлаждением

Подобная опция имеется у ASUS ROG Phone, но в его случае подключение кулера проводилось по отдельности, а у данной модели Nubia механизм активного охлаждения будет внедренным. Авторы проекта также указали, что толщина смартфона снизится при увеличении объема аккумулятора. В Red Devil 3 применяется система с жидкостным и воздушным охлаждением, занимая довольно небольшое количество места внутри модели.

Производители собираются задействовать векторное управление, что поспособствует более плавному функционированию кулера, но в то же время оперативному и не выделяющему много шума. В Nubia Red Devil 3 будет использоваться турбина для вывода существенных объемов воздуха, а дополнятся трубки жидкостным охлаждением.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:20

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