Nubia Red Devil 3 стал первым смартфоном с активным охлаждением





Подобная опция имеется у ASUS ROG Phone, но в его случае подключение кулера проводилось по отдельности, а у данной модели Nubia механизм активного охлаждения будет внедренным. Авторы проекта также указали, что толщина смартфона снизится при увеличении объема аккумулятора. В Red Devil 3 применяется система с жидкостным и воздушным охлаждением, занимая довольно небольшое количество места внутри модели.Производители собираются задействовать векторное управление, что поспособствует более плавному функционированию кулера, но в то же время оперативному и не выделяющему много шума. В Nubia Red Devil 3 будет использоваться турбина для вывода существенных объемов воздуха, а дополнятся трубки жидкостным охлаждением.