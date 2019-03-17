Надежда Кадышева получила в подарок от мужа и сына машину Maybach за 15 миллионов





Муж Александр Костюк и сын Григорий решили сделать Надежде Кадышевой праздник и купили ей автомобиль Maybach, относящийся к премиум-классу. Цена автомобиля составила 15 миллионов рублей. Такой роскошный подарок был сделан без особого случая, муж и сын певицы просто захотели сделать ей приятно и поднять настроение.Одним утром Надежда Кадышева выглянула в окно, а под ним стоял новый белый Maybach. Александр Костюк рассказал, автомобиль они с сыном выбирали тщательно, хотели, чтобы он соответствовал статусу самой исполнительницы. Он отмечает, раньше у певицы был Rolls-Royce, но он уже им надоел, поэтому они выбрали другой известный мировой бренд. Звездное семейство не сообщило, о какой именно модели компании Maybach идет речь.Сама Надежда Кадышева очень обрадовалась этому подарку, она поблагодарила своих мужчин за этот праздник, устроенный ими в самый обычный день. Несмотря на это, артистка отметила, деньги в жизни - не самое главное, и лично она бы предпочла совсем другой презент. Кадышева хочет еще одного внука, а также внучку. В этом она полагается на своего сына Григория и невестку Анжелику. У пары уже есть один ребенок – мальчик Алексей.