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Надежда Кадышева получила в подарок от мужа и сына машину Maybach за 15 миллионов

Известная советская и российская певица Надежда Кадышева получила роскошный подарок от мужа и сына. Ей подарили машину за 15 миллионов рублей.
Надежда Кадышева получила в подарок от мужа и сына машину Maybach за 15 миллионов

Муж Александр Костюк и сын Григорий решили сделать Надежде Кадышевой праздник и купили ей автомобиль Maybach, относящийся к премиум-классу. Цена автомобиля составила 15 миллионов рублей. Такой роскошный подарок был сделан без особого случая, муж и сын певицы просто захотели сделать ей приятно и поднять настроение.

Одним утром Надежда Кадышева выглянула в окно, а под ним стоял новый белый Maybach. Александр Костюк рассказал, автомобиль они с сыном выбирали тщательно, хотели, чтобы он соответствовал статусу самой исполнительницы. Он отмечает, раньше у певицы был Rolls-Royce, но он уже им надоел, поэтому они выбрали другой известный мировой бренд. Звездное семейство не сообщило, о какой именно модели компании Maybach идет речь.

Сама Надежда Кадышева очень обрадовалась этому подарку, она поблагодарила своих мужчин за этот праздник, устроенный ими в самый обычный день. Несмотря на это, артистка отметила, деньги в жизни - не самое главное, и лично она бы предпочла совсем другой презент. Кадышева хочет еще одного внука, а также внучку. В этом она полагается на своего сына Григория и невестку Анжелику. У пары уже есть один ребенок – мальчик Алексей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:11

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