В США школьница принудила к сексу в туалете первоклассника
Во Флориде школьница завела первоклассника в туалет и заставила заняться сексом с ней и ее другом. Родители потерпевшего подали в суд на учебное заведение.
Семилетний ребенок обучался в школе Шалимар. По словам его родителей, в один момент некая школьница и другой учащийся завели малолетнего в уборную, заставив заниматься сексом вместе с ними. Инцидент при этом возник в комнате, которая располагалась возле аудитории, где в это время присутствовал преподаватель.
Теперь семья первоклассника собирается получить компенсацию за надругательство над своим сыном: у него появились душевные страдания, эмоциональные расстройства и стресс. Также родным пришлось потратиться на услуги психолога и терапевта. В настоящий момент мальчик продолжает обучение в домашних условиях.
Семилетний ребенок обучался в школе Шалимар. По словам его родителей, в один момент некая школьница и другой учащийся завели малолетнего в уборную, заставив заниматься сексом вместе с ними. Инцидент при этом возник в комнате, которая располагалась возле аудитории, где в это время присутствовал преподаватель.
Теперь семья первоклассника собирается получить компенсацию за надругательство над своим сыном: у него появились душевные страдания, эмоциональные расстройства и стресс. Также родным пришлось потратиться на услуги психолога и терапевта. В настоящий момент мальчик продолжает обучение в домашних условиях.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:07