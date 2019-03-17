В США школьница принудила к сексу в туалете первоклассника





Семилетний ребенок обучался в школе Шалимар. По словам его родителей, в один момент некая школьница и другой учащийся завели малолетнего в уборную, заставив заниматься сексом вместе с ними. Инцидент при этом возник в комнате, которая располагалась возле аудитории, где в это время присутствовал преподаватель.Теперь семья первоклассника собирается получить компенсацию за надругательство над своим сыном: у него появились душевные страдания, эмоциональные расстройства и стресс. Также родным пришлось потратиться на услуги психолога и терапевта. В настоящий момент мальчик продолжает обучение в домашних условиях.