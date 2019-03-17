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Тела погибших участников группы Дятлова могут эксгумировать

Тела девять участников группы Игоря Дятлова могут эксгумировать для проведения повторной судебно-медицинской экспертизы. О необходимости таких действий заявил профильный специалист.
Тела погибших участников группы Дятлова могут эксгумировать

Судмедэксперт Эдуард Туманов рассказал, если следствие хочет установить истинные причины смерти девяти человек из группы альпинистов Игоря Дятлова – необходимо начинать с эксгумации и изучения их тел. Специалист отмечает, так можно будет снять множество вопросов, а также обновить данные отчетов, сделанных в 1959 году. Тогда еще не были доступны современные технологии, а также сами судебно-медицинские экспертизы могли быть проведены халатно.

Эдуард Туманов и другие специалисты отправились на склон горы Холатчахль на Северном Урале, чтобы окончательно установить все обстоятельство тех загадочных событий зимы 1959 года, которые до сих пор вызывают немалый интерес. Судмедэксперт отмечает, долгое и некачественное расследование привело к созданию множества легенд и домыслов относительно тех трагических событий, современники не имеют права пренебрегать любыми источниками информации для установления истины. Именно поэтому специалист выступает за эксгумацию всех девяти тел погибших альпинистов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:53

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