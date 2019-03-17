Ольга Бузова скорбит по ушедшей Юлии Началовой

Ольга Бузова в Instagram разместила полный скорби и печали пост о смерти Юлии Началовой. Ведущая «Дома-2» назвала скончавшуюся звезду «русской Мэрайей Керри, отметив, что та была по-настоящему талантлива и уникальна. Также Бузова призналась, что после таких известий становится страшно, ведь приходит понимание того, что часто умирают совсем молодые люди.Скорбит об ушедшей из жизни Юлии Началовой не только Ольга Бузова, но и практически весь российский шоу-бизнес, а также многочисленная аудитория преданных поклонников певицы.