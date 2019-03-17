Ольга Бузова скорбит по ушедшей Юлии Началовой
Звезда скандального «Дома-2» Ольга Бузова новым постом в Instagram дала понять, что вместе со всеми скорбит об ушедшей из жизни Юлии Началовой. Певица узнала о кончине коллеги сразу же после одного из выступлений, и еле сдержала слёзы.
Ольга Бузова в Instagram разместила полный скорби и печали пост о смерти Юлии Началовой. Ведущая «Дома-2» назвала скончавшуюся звезду «русской Мэрайей Керри, отметив, что та была по-настоящему талантлива и уникальна. Также Бузова призналась, что после таких известий становится страшно, ведь приходит понимание того, что часто умирают совсем молодые люди.
Скорбит об ушедшей из жизни Юлии Началовой не только Ольга Бузова, но и практически весь российский шоу-бизнес, а также многочисленная аудитория преданных поклонников певицы.
Ольга Бузова в Instagram разместила полный скорби и печали пост о смерти Юлии Началовой. Ведущая «Дома-2» назвала скончавшуюся звезду «русской Мэрайей Керри, отметив, что та была по-настоящему талантлива и уникальна. Также Бузова призналась, что после таких известий становится страшно, ведь приходит понимание того, что часто умирают совсем молодые люди.
Скорбит об ушедшей из жизни Юлии Началовой не только Ольга Бузова, но и практически весь российский шоу-бизнес, а также многочисленная аудитория преданных поклонников певицы.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:47