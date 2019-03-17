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Юлию Началову похоронят 19 марта на Троекуровом кладбище в Москве

Названы дата и место погребения Юлии Началовой. Ее похороны состоятся 19 марта на Троекуровом кладбище.
Юлию Началову похоронят 19 марта на Троекуровом кладбище в Москве

Певица умерла 16 марта в больнице, где находилась в состоянии искусственной комы. Продолжительное время у нее имелись боли в ногах. Ситуация ухудшилась несколько дней назад. Началову госпитализировали, ей сделали операцию, но после хирургического вмешательства исполнительнице стало только хуже.

У певицы осталась 12-летняя дочь Вера, которая останется жить с родным отцом Евгением Алдониным. Известный музыкант Николай Басков ранее призвал своих коллег любым способом помочь близким родственникам Началовой, которые могут нуждаться в моральной и денежной поддержке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:00

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