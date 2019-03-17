Юлию Началову похоронят 19 марта на Троекуровом кладбище в Москве

Певица умерла 16 марта в больнице, где находилась в состоянии искусственной комы. Продолжительное время у нее имелись боли в ногах. Ситуация ухудшилась несколько дней назад. Началову госпитализировали, ей сделали операцию, но после хирургического вмешательства исполнительнице стало только хуже.У певицы осталась 12-летняя дочь Вера, которая останется жить с родным отцом Евгением Алдониным. Известный музыкант Николай Басков ранее призвал своих коллег любым способом помочь близким родственникам Началовой, которые могут нуждаться в моральной и денежной поддержке.