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Ученые: Падение астероидов в прошлом вызвало на Марсе проливные дожди

Французские ученые рассказали о том, что падение крупных астероидов в прошлом могло вызвать на Марсе проливные дожди. Это было около четырех миллиардов лет назад.
Ученые: Падение астероидов в прошлом вызвало на Марсе проливные дожди

Ученые отмечают, Марс не всегда был таким красным и пустынным. В далеком прошлом на нем было много растительности, рек и даже океанов. Современный рельеф поверхности этой планеты подтверждает подобные теории ученых. Сейчас на Марсе вода сохранилась в двух основных формах: замерзших ледниках и отдельных влажных участках атмосферы, насыщенных углекислым газом и испарениями.

Ученые уверены, все это говорит о том, что в прошлом на Марсе случился большой катаклизм, приведший к проливным дождям, иногда превращающимся буквально в потоп. В этом могут быть замешаны астероиды, падавшие на поверхность Марса около 4 миллиардов лет назад. Ученые провели масштабное трехмерное моделирование, и оно подтвердило их гипотезу. Они отметили, падение нескольких особо крупных астероидов, чей размер составлял больше 100 км, могло спровоцировать сильное испарение воды, находящейся на поверхности планеты.
Ученые: Падение астероидов в прошлом вызвало на Марсе проливные дожди

После этого значительная её часть исчезла, а другая превратилась в проливные дожди, прошедшие спустя существенный промежуток времени. Ученые отмечают, этот процесс сопровождался планомерным снижением температуры на поверхности Марса. Это заняло от 1 до 100 тысяч лет.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:30

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