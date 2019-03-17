Ученые: Падение астероидов в прошлом вызвало на Марсе проливные дожди





Ученые отмечают, Марс не всегда был таким красным и пустынным. В далеком прошлом на нем было много растительности, рек и даже океанов. Современный рельеф поверхности этой планеты подтверждает подобные теории ученых. Сейчас на Марсе вода сохранилась в двух основных формах: замерзших ледниках и отдельных влажных участках атмосферы, насыщенных углекислым газом и испарениями.Ученые уверены, все это говорит о том, что в прошлом на Марсе случился большой катаклизм, приведший к проливным дождям, иногда превращающимся буквально в потоп. В этом могут быть замешаны астероиды, падавшие на поверхность Марса около 4 миллиардов лет назад. Ученые провели масштабное трехмерное моделирование, и оно подтвердило их гипотезу. Они отметили, падение нескольких особо крупных астероидов, чей размер составлял больше 100 км, могло спровоцировать сильное испарение воды, находящейся на поверхности планеты.После этого значительная её часть исчезла, а другая превратилась в проливные дожди, прошедшие спустя существенный промежуток времени. Ученые отмечают, этот процесс сопровождался планомерным снижением температуры на поверхности Марса. Это заняло от 1 до 100 тысяч лет.